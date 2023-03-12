Один человек пострадал в результате стрельбы в Ростове-на-Дону
Неизвестный открыл стрельбу в Ростове-на-Дону, в результате пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Всё произошло на Рабочей площади в Железнодорожном районе города. Злоумышленник выстрелил из травматического оружия в 42-летнего жителя, после чего поспешил скрыться с места происшествия. В итоге пострадавший обратился за помощью к медикам.
Делом заинтересовалась полиция. Начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, также правоохранители разыскивают стрелявшего.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте в Красноярске, где между пассажирами автобуса произошёл конфликт. В какой-то момент он перешёл от слов к делу и в итоге закончился стрельбой на улице.
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