Появилось видео погони и задержания бежавшего с Украины киллера-борца в Реутове

В ГУ МВД России по Москве предоставили видео погони и задержания уроженца Азербайджана Джаббара Юсифи, который был объявлен Интерполом в розыск за убийство предполагаемого наркодилера Анара Мамедова на Украине в апреле 2021 года. Его поймали инспекторы столичной Госавтоинспекции.

Видео © ГУ МВД России по Москве

"На 1-м километре МКАД при съезде на улицу Сталеваров водитель иномарки проигнорировал законное требование сотрудников полиции остановиться и на большой скорости продолжил движение. Через несколько минут на территории города Реутова автомобиль был остановлен, при этом водитель покинул салон и попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции", — уточнили в ведомстве.

В итоге один инспектор применил табельное оружие для задержания подозреваемого, произведя два предупредительных выстрела в воздух. При задержании Юсифи выбросил на землю похожий на пистолет предмет. Оружие уже направлено на исследование. В управлении уточнили, что задержанный в России обвиняется в незаконном хранении оружия, с июля 2020 года он находится в федеральном розыске.