Задержанный в Москве борец разыскивался Интерполом за убийство насильника матери на Украине
Тренер пойманного в Москве киллера Юсифи рассказал, что спортсмен убил насильника матери
Джаббар Юсифи. Фото © crime-ua.com
Тренер задержанного в Москве Джаббара Юсифи, которого разыскивали за убийство на Украине, рассказал, что тот убил насильника своей матери. Об этом Аскар Калашов сообщил в беседе с "Известиями".
"После того как попал в розыск, он позвонил мне и сказал, что убил человека, который напал на его маму и то ли пытался изнасиловать, то ли изнасиловал. Что он целенаправленно его искал сперва в России, а потом на Украине, куда тот сбежал", — поделился Калашов.
Напомним, в Москве задержали 29-летнего азербайджанца Джаббара Юсифи, который объявлен на Украине в розыск за убийство предполагаемого наркодилера Анара Мамедова в Днепре в апреле 2021 года. Юсифи спортсмен: является призёром юношеской Олимпиады по борьбе, неоднократно побеждал на первенствах России по панкратиону.