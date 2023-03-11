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11 марта, 16:23

Задержанный в Москве борец разыскивался Интерполом за убийство насильника матери на Украине

Тренер пойманного в Москве киллера Юсифи рассказал, что спортсмен убил насильника матери

<p>Джаббар Юсифи. Фото © crime-ua.com</p>

Джаббар Юсифи. Фото © crime-ua.com

Тренер задержанного в Москве Джаббара Юсифи, которого разыскивали за убийство на Украине, рассказал, что тот убил насильника своей матери. Об этом Аскар Калашов сообщил в беседе с "Известиями".

"После того как попал в розыск, он позвонил мне и сказал, что убил человека, который напал на его маму и то ли пытался изнасиловать, то ли изнасиловал. Что он целенаправленно его искал сперва в России, а потом на Украине, куда тот сбежал", поделился Калашов.

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Напомним, в Москве задержали 29-летнего азербайджанца Джаббара Юсифи, который объявлен на Украине в розыск за убийство предполагаемого наркодилера Анара Мамедова в Днепре в апреле 2021 года. Юсифи спортсмен: является призёром юношеской Олимпиады по борьбе, неоднократно побеждал на первенствах России по панкратиону.

Татьяна Миссуми
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