Задержанный в Москве борец разыскивался Интерполом за убийство насильника матери на Украине

Тренер задержанного в Москве Джаббара Юсифи, которого разыскивали за убийство на Украине, рассказал, что тот убил насильника своей матери. Об этом Аскар Калашов сообщил в беседе с "Известиями" .

"После того как попал в розыск, он позвонил мне и сказал, что убил человека, который напал на его маму и то ли пытался изнасиловать, то ли изнасиловал. Что он целенаправленно его искал сперва в России, а потом на Украине, куда тот сбежал", — поделился Калашов.