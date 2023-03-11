Служебные ищейки Берта и Ямайка вывели полицейских к логову беглого убийцы в лесу
В Приморье служебные собаки нашли в лесу сбежавшего из заключения убийцу
В Приморье пойман сбежавший из колонии преступник. Фото © t.me / Полиция Приморья prim_police
В Приморском крае служебно-розыскные собаки вывели полицейских через лес на след убийцы, сбежавшего из колонии три дня назад. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.
"Благодаря грамотным совместным действиям сотрудников ГУФСИН и УМВД задержан осуждённый Ивченко, ранее оставивший место отбывания наказания в колонии-поселении в Артёме. Руководство благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, средств массовой информации и жителей Приморья", — указано в тексте заявления.
Сегодня полицейские обследовали лес в Шкотовском районе. Служебные собаки по кличке Берта и Ямайка под руководством кинологов Натальи Соловьёвой и Юлии Сорогиной обнаружили в поле личные вещи беглеца. Четверолапые помощники смогли взять след и вывести полицию в посёлок Шкотово, куда Ивченко пошёл за продуктами.
Ранее сообщалось, что 42-летний преступник, ранее неоднократно судимый и сейчас отбывавший наказание за разбойное нападение, покушение на убийство и убийство, сбежал из колонии в Приморском крае. Возбуждено дело по факту побега.