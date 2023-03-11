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11 марта, 16:05

Служебные ищейки Берта и Ямайка вывели полицейских к логову беглого убийцы в лесу

В Приморье служебные собаки нашли в лесу сбежавшего из заключения убийцу

<p>В Приморье пойман сбежавший из колонии преступник. Фото © t.me / <a href="https://t.me/prim_police/3935" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Приморья prim_police</a></p>

В Приморье пойман сбежавший из колонии преступник. Фото © t.me / Полиция Приморья prim_police

В Приморском крае служебно-розыскные собаки вывели полицейских через лес на след убийцы, сбежавшего из колонии три дня назад. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.

"Благодаря грамотным совместным действиям сотрудников ГУФСИН и УМВД задержан осуждённый Ивченко, ранее оставивший место отбывания наказания в колонии-поселении в Артёме. Руководство благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, средств массовой информации и жителей Приморья", указано в тексте заявления.

Сегодня полицейские обследовали лес в Шкотовском районе. Служебные собаки по кличке Берта и Ямайка под руководством кинологов Натальи Соловьёвой и Юлии Сорогиной обнаружили в поле личные вещи беглеца. Четверолапые помощники смогли взять след и вывести полицию в посёлок Шкотово, куда Ивченко пошёл за продуктами.

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Ранее сообщалось, что 42-летний преступник, ранее неоднократно судимый и сейчас отбывавший наказание за разбойное нападение, покушение на убийство и убийство, сбежал из колонии в Приморском крае. Возбуждено дело по факту побега.

Татьяна Миссуми
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