Служебные ищейки Берта и Ямайка вывели полицейских к логову беглого убийцы в лесу

В Приморском крае служебно-розыскные собаки вывели полицейских через лес на след убийцы, сбежавшего из колонии три дня назад. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.

"Благодаря грамотным совместным действиям сотрудников ГУФСИН и УМВД задержан осуждённый Ивченко, ранее оставивший место отбывания наказания в колонии-поселении в Артёме. Руководство благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, средств массовой информации и жителей Приморья", — указано в тексте заявления.

Сегодня полицейские обследовали лес в Шкотовском районе. Служебные собаки по кличке Берта и Ямайка под руководством кинологов Натальи Соловьёвой и Юлии Сорогиной обнаружили в поле личные вещи беглеца. Четверолапые помощники смогли взять след и вывести полицию в посёлок Шкотово, куда Ивченко пошёл за продуктами.