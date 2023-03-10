В Приморье развёрнуты поиски сбежавшего из колонии опасного преступника

В Приморье идёт усиленный поиск опасного преступника, сбежавшего из колонии строгого режима № 20 ГУ ФСИН России. Беглец — 42-летний житель Дальнереченского района — ранее был неоднократно судим, на этот раз отбывал наказание за разбойное нападение, покушение на убийство и убийство.

Машины в Приморском крае отправляют на досмотр. Видео © ОТВ

"Был одет: чёрные ботинки, замшевая чёрная куртка с капюшоном, чёрные штаны, чёрная вязаная шапка с синим бубоном. Особые приметы: на предплечьях обеих рук татуировки в виде готических узоров, на правой стороне шеи татуировка в виде шестиугольной звезды. <...> Граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в отдел МВД", — сообщает УМВД по Приморскому краю.

Ведомство просит помощи у граждан в поимке преступника и сообщает, что ориентировки с приметами есть у всех нарядов. Ситуация также на контроле у прокуратуры. Очевидцы утверждают, что в крае тщательно проверяются все машины на дорогах.