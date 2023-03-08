Сахалинец попался через 27 лет после убийства из-за нового преступления

В Сахалинской области задержан 61-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства 27-летней давности. Всё это время поиски его не прекращались. Второй преступник был арестован давно, но не знал, что произошло с его предполагаемым подельником. Оказалось, что тот присвоил себе чужие данные, платил налоги и пережил настоящего владельца имени и фамилии.

27 лет назад на рыбозаготовительной базе Макаровского района разыгралась настоящая трагедия. Мужчина вместе с 18-летним сыном приехали туда забрать свой КамАЗ, когда на них и напали задержанный и его сообщник. Как информирует ASTV.ru со ссылкой на УМВД РФ по Сахалинской области, в ходе ссоры подельник начал избивать отца и загнал его внутрь базы, куда и прибежал сын, тогда тот выстрелил в юношу, который от полученного ранения скончался на месте. Опасаясь свидетеля, преступники связали и избили родителя погибшего, затем его в бессознательном состоянии отвезли на берег моря в район бухты Старшинская. Пока они ездили за телом убитого молодого человека, его выжившему отцу удалось освободиться и сбежать. Фигуранты после убийства решили разъехаться в разные стороны из региона и больше никогда не встречались. Позже убийца парня был задержан.

Поиски сбежавшего продолжались, и однажды полицейские обнаружили, что отпечатки пальцев беглеца совпадают с дактилоскопическими данными совершенно другого человека, проживающего в Новосибирске. Оперативники выехали в командировку и задержали подозреваемого. Выяснилось, что в конце 90-х тот заполучил чужой паспорт, а потом его осудили за преступление в сфере бандитизма, где и сняли "пальчики". По его словам, освободившись, чтобы не привлекать лишнего внимания, он оплачивал налоги того, чьи документы присвоил. Данные к оплате он получал через "Госуслуги". Также оказалось, что владелец паспорта умер осенью прошлого года. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение, ему избрали меру пресечения в виде ареста.