Подозреваемого в убийстве создателя "Спутника V" отправили в СИЗО

"Хорошёвским районным судом Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая в отношении обвиняемого в убийстве научного сотрудника центра имени Гамалеи Андрея Ботикова", — сообщили в пресс-службе Хорошёвского суда.

Ранее Лайф писал о том, что в убийстве одного из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" Андрея Ботикова заподозрили гей-проститута из Калуги. Сообщалось, что он приехал на вызов к учёному, однако между ними возник конфликт, после чего злоумышленник убил Ботикова, задушив ремнём.