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3 марта, 17:07

Подозреваемого в убийстве создателя "Спутника V" отправили в СИЗО

<p>Обвиняемый в убийстве создателя "Спутника V" Алексей Змановский в зале суда. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/42243" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Обвиняемый в убийстве создателя "Спутника V" Алексей Змановский в зале суда. Фото © Telegram / Mash

В Москве до 2 мая арестовали предполагаемого убийцу одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова. Обвиняемый полностью признал свою вину.

"Хорошёвским районным судом Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая в отношении обвиняемого в убийстве научного сотрудника центра имени Гамалеи Андрея Ботикова", — сообщили в пресс-службе Хорошёвского суда.

Два жителя Кубани убили друг друга посреди улицы из-за "бытовой ссоры"

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Ранее Лайф писал о том, что в убийстве одного из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" Андрея Ботикова заподозрили гей-проститута из Калуги. Сообщалось, что он приехал на вызов к учёному, однако между ними возник конфликт, после чего злоумышленник убил Ботикова, задушив ремнём.

Илья Суриков
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