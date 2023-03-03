Подозреваемого в убийстве создателя "Спутника V" отправили в СИЗО
Обвиняемый в убийстве создателя "Спутника V" Алексей Змановский в зале суда. Фото © Telegram / Mash
В Москве до 2 мая арестовали предполагаемого убийцу одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова. Обвиняемый полностью признал свою вину.
"Хорошёвским районным судом Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая в отношении обвиняемого в убийстве научного сотрудника центра имени Гамалеи Андрея Ботикова", — сообщили в пресс-службе Хорошёвского суда.
Ранее Лайф писал о том, что в убийстве одного из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" Андрея Ботикова заподозрили гей-проститута из Калуги. Сообщалось, что он приехал на вызов к учёному, однако между ними возник конфликт, после чего злоумышленник убил Ботикова, задушив ремнём.