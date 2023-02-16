Переодетый в овцу заключённый пытался сбежать из тюрьмы, но был пойман в поле

Боливийский заключённый попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, прикинувшись овцой. Его план мог бы обернуться успехом, если бы не бдительные охранники, которые вернули в камеру беглого зэка, который ползал на четвереньках по пастбищам.

Как сообщает Daily Mail, Хосе Луис Каллисайя Диас был осуждён на 15 лет за убийство. Уже в тюрьме он получил прозвище Паук. Мужчина так истосковался по воле, что решил пойти на крайние меры и запланировал побег. Для этого Паук раздобыл чёрные штаны и куртку из овчины, а ночью каким-то чудом ему удалось миновать охрану. Примечательно, что мимо надзирателей он прошёл на четвереньках.

После этого Диас перелез через одну из стен тюрьмы, чтобы оказаться на свободе. Но охранники быстро заметили пропажу по камерам видеонаблюдения и отправились на поиски. Заключённого удалось обнаружить в поле, где он лежал, прикинувшись спящей овечкой. Его вернули назад и применили дисциплинарные меры.