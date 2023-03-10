В Красноярске конфликт между пассажирами автобуса закончился стрельбой на улице. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Мужчина открыл стрельбу на улице в Красноярске. Видео © Telegram / "ЧП Красноярск" / VK / "Инцидент Красноярск"

Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по региону.

"Предварительно, сотрудниками ОВД установлено, что между тремя пассажирами автобуса произошёл конфликт во время движения, который затем продолжился на остановке общественного транспорта. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, мужчина 1977 г.р., распылил газовый баллончик, а затем выстрелил из травматического пистолета в своих оппонентов", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале красноярской полиции.

В результате пострадали двое мужчин. Одному из них вызвали скорую помощь, однако госпитализация не потребовалась. Второй покинул место инцидента. Правоохранители проводят проверку, стрелявший задержан.