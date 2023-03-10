В Красноярске конфликт между пассажирами автобуса закончился стрельбой
В Красноярске конфликт между пассажирами автобуса закончился стрельбой
В Красноярске конфликт между пассажирами автобуса закончился стрельбой на улице. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Мужчина открыл стрельбу на улице в Красноярске. Видео © Telegram / "ЧП Красноярск" / VK / "Инцидент Красноярск"
Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по региону.
"Предварительно, сотрудниками ОВД установлено, что между тремя пассажирами автобуса произошёл конфликт во время движения, который затем продолжился на остановке общественного транспорта. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, мужчина 1977 г.р., распылил газовый баллончик, а затем выстрелил из травматического пистолета в своих оппонентов", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале красноярской полиции.
В результате пострадали двое мужчин. Одному из них вызвали скорую помощь, однако госпитализация не потребовалась. Второй покинул место инцидента. Правоохранители проводят проверку, стрелявший задержан.
Ранее в Тюмени мужчина захватил в заложники работника круглосуточного супермаркета. Злоумышленник записывал видео про то, что якобы никому нет дела до происходящего, однако вскоре его вывели из торговой точки с заломленными руками.
Telegram / "ЧП Красноярск"