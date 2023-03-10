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10 марта, 11:05

Чиновника, устроившего стрельбу с балкона в Нижневартовске, отправили в СИЗО

Суд арестовал на два месяца жителя Нижневартовска, который взял сына в заложники и стрелял с балкона

<p>Арестованный Владимир Широков. Обложка © <a href="https://t.me/url_mash/4634" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ural Mash</a></p>

Арестованный Владимир Широков. Обложка © Ural Mash

Житель Нижневартовска Владимир Широков, который взял в заложники маленького сына и устроил стрельбу с балкона, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Нижневартовского городского суда.

"Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сообщили в пресс-службе.

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Напомним, 9 марта житель Нижневартовска Владимир Широков открыл стрельбу с балкона дома на улице Северной. В квартире он удерживал маленького ребёнка. В конце концов злоумышленник добровольно сдался полицейским и отпустил сына. Как позже стало известно, Широков работал в мэрии города.

Никита Никонов
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