Стало известно о смертельной болезни чиновника-стрелка из Нижневартовска

По его данным, у мужчины появились проблемы со здоровьем после перенесённого коронавируса. А неделю назад ему поставили диагноз "фиброз лёгких". По оценкам врачей, мужчине осталось жить около трёх лет. В результате он так расстроился, что уволился с работы и запил, а также начал принимать транквилизаторы. Сегодня же мужчина сорвался и взялся за ружья, которые хранил дома. Как оказалось, он увлекался охотой.