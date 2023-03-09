Стало известно о смертельной болезни чиновника-стрелка из Нижневартовска
Чиновнику из Нижневартовска диагностировали фиброз лёгких, из-за чего он ушёл в запой
Чиновник из Нижневартовска, который устроил стрельбу с балкона и удерживал малолетнего сына в квартире, серьёзно болен. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.
По его данным, у мужчины появились проблемы со здоровьем после перенесённого коронавируса. А неделю назад ему поставили диагноз "фиброз лёгких". По оценкам врачей, мужчине осталось жить около трёх лет. В результате он так расстроился, что уволился с работы и запил, а также начал принимать транквилизаторы. Сегодня же мужчина сорвался и взялся за ружья, которые хранил дома. Как оказалось, он увлекался охотой.
Напомним, ранее в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона дома на улице Северной. В квартире он удерживал маленького ребёнка. В конце концов дебошир добровольно сдался полицейским и отпустил сына. Как позже стало известно, злоумышленник работает в местной мэрии.
VK / chp.nv86