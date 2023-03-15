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15 марта, 10:02

В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

В городе Вятские Поляны Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина открыл стрельбу из окна в Кировской области. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, местные жители спрятались за гаражи и ограждения, спасаясь от стрелка. На место уже прибыла полиция. Правоохранители ведут переговоры с вооружённым мужчиной.

Информация о пострадавших и раненых пока не приводится. Мотив стрелка на данный момент также неизвестен.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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