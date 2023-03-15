В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
В городе Вятские Поляны Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина открыл стрельбу из окна в Кировской области. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, местные жители спрятались за гаражи и ограждения, спасаясь от стрелка. На место уже прибыла полиция. Правоохранители ведут переговоры с вооружённым мужчиной.
Информация о пострадавших и раненых пока не приводится. Мотив стрелка на данный момент также неизвестен.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу, в результате пострадал один человек.
Telegram / SHOT