Открывший стрельбу из окна многоэтажки житель Кировской области ранил полицейского
Полицейский получил ранение в ходе инцидента в городе Вятские Поляны Кировской области, где мужчина открыл стрельбу из окна дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону в телеграм-канале.
"Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что злоумышленник стрелял из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Его, а также второе ружьё, принадлежащее мужчине, изъяли с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает региональное управление СКР.
Напомним, 47-летний Александр А. открыл стрельбу сегодня днём на улице Профсоюзной. Местные жители успели спрятаться за гаражи и ограждения. Через несколько часов стрелка удалось задержать. Губернатор области Александр Соколов сообщил, что мужчина взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости. Как нам стало известно, причиной тому стал диагноз: несколько дней назад у него нашли опухоль в мозгу.
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