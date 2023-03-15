Открывший стрельбу из окна многоэтажки житель Кировской области ранил полицейского

Полицейский получил ранение в ходе инцидента в городе Вятские Поляны Кировской области, где мужчина открыл стрельбу из окна дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону в телеграм-канале.

"Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.