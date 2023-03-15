В Кировской области задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры
Задержанный житель Вятских Полян, открывший стрельбу из окна квартиры. Обложка © Telegram / Прокуратура Кировской области
В Вятских Полянах Кировской области задержали мужчину, который будучи пьяным открыл стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщила региональная прокуратура.
"Правонарушитель задержан. Следственные органы расследуют уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", — говорится в сообщении.
Последствия стрельбы в Вятских Полянах. Фото © Telegram / Прокуратура Кировской области
В ведомстве также отметили, что на месте для координации деятельности правоохранителей работает межрайонный прокурор Сергей Муржин.
Напомним, мужчина открыл стрельбу сегодня днём. Инцидент произошёл на улице Профсоюзной. Местные жители успели спрятаться за гаражи и ограждения. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор области Александр Соколов сообщил, что мужчина взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости. Как нам стало известно, причиной тому диагноз — несколько дней назад у него нашли опухоль в мозгу.