В Кировской области задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры

В Вятских Полянах Кировской области задержали мужчину, который будучи пьяным открыл стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Правонарушитель задержан. Следственные органы расследуют уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", — говорится в сообщении.

Последствия стрельбы в Вятских Полянах. Фото © Telegram / Прокуратура Кировской области