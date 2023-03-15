Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 11:00

У открывшего стрельбу жителя Кировской области несколько дней назад нашли опухоль в мозгу

У жителя города Вятские Поляны Кировской области, который открыл стрельбу из окна жилого дома, несколько дней назад нашли опухоль в мозгу. Именно по этой причине он выпил после 16 лет трезвости, сообщает SHOT.

Жена 47-летнего Александра А. в беседе с телеграм-каналом рассказала, что муж начал пить вчера. Сегодня он должен был протрезветь и поехать на работу, мужчина трудится в сфере водоотведения. Однако он ушёл в запой. В сейфе в квартире Александр хранил охотничье ружьё. В момент стрельбы в квартире находилась тёща, она успела убежать к соседям. Также известно, что в семье растут двое детей-подростков 10 и 15 лет.

Житель Кировской области взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости

Житель Кировской области взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости

Кроме того, SHOT сообщает, что Александр выстрелил в полицейского, но тот не пострадал благодаря бронежилету.

Напомним, мужчина открыл стрельбу сегодня днём. Инцидент произошёл на улице Профсоюзной. Местные жители успели спрятаться за гаражи и ограждения. По предварительным данным, никто не пострадал. Переговоры со стрелком продолжаются.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Кировская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров