У открывшего стрельбу жителя Кировской области несколько дней назад нашли опухоль в мозгу

У жителя города Вятские Поляны Кировской области, который открыл стрельбу из окна жилого дома, несколько дней назад нашли опухоль в мозгу. Именно по этой причине он выпил после 16 лет трезвости, сообщает SHOT.

Жена 47-летнего Александра А. в беседе с телеграм-каналом рассказала, что муж начал пить вчера. Сегодня он должен был протрезветь и поехать на работу, мужчина трудится в сфере водоотведения. Однако он ушёл в запой. В сейфе в квартире Александр хранил охотничье ружьё. В момент стрельбы в квартире находилась тёща, она успела убежать к соседям. Также известно, что в семье растут двое детей-подростков 10 и 15 лет.

Кроме того, SHOT сообщает, что Александр выстрелил в полицейского, но тот не пострадал благодаря бронежилету.