В Волгоградской области подросток выстрелил из винтовки в живот школьнику

В селе Волгоградской области 15-летний подросток выстрелил в живот 12-летнему другу. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Всё произошло 25 марта в селе Ивановка Октябрьского района. По предварительным данным, подростки пришли в гости к общему знакомому. На хозяйственном дворе они стали стрелять из пневматической винтовки "Хатсан", которая принадлежит хозяину дома. В результате мальчика отправили в больницу Волгограда. Сейчас проводят проверку не только полицейские, но и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.