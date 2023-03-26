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26 марта, 13:10

В Волгоградской области подросток выстрелил из винтовки в живот школьнику

В селе Волгоградской области 15-летний подросток выстрелил в живот 12-летнему другу. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"[Из-за] неосторожного обращения 15-летний подросток произвёл выстрел, в результате чего пуля попала 12-летнему ребёнку в живот", — говорится в сообщении.

Всё произошло 25 марта в селе Ивановка Октябрьского района. По предварительным данным, подростки пришли в гости к общему знакомому. На хозяйственном дворе они стали стрелять из пневматической винтовки "Хатсан", которая принадлежит хозяину дома. В результате мальчика отправили в больницу Волгограда. Сейчас проводят проверку не только полицейские, но и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

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Ранее в Иркутской области подросток застрелил пенсионера за жалобы на шум. Причём ружьё, из которого было совершено убийство, принадлежало погибшему старику.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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