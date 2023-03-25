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25 марта, 12:18

В подмосковной Балашихе подростки устроили взрыв на детской площадке

<p>Детская площадка в Балашихе, где подростки устроили взрыв. Обложка © LIFE</p>

Детская площадка в Балашихе, где подростки устроили взрыв. Обложка © LIFE

В подмосковной Балашихе подростки устроили взрыв на детской площадке. Как стало известно Лайфу, очевидцы, которые испугались громкого хлопка, вызвали полицейских на улицу Юбилейную. Они утверждают, что ребята оставили коробку и убежали. Через несколько минут и раздался взрыв.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников и выясняют, что было в коробке.

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Ранее Лайф писал, что в Зеленограде двое подростков устроили взрыв в подъезде жилого дома. Юные злоумышленники повредили петардой почтовые ящики в подъезде и перепугали жильцов.

Никита Осипов
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