В подмосковной Балашихе подростки устроили взрыв на детской площадке
Детская площадка в Балашихе, где подростки устроили взрыв. Обложка © LIFE
В подмосковной Балашихе подростки устроили взрыв на детской площадке. Как стало известно Лайфу, очевидцы, которые испугались громкого хлопка, вызвали полицейских на улицу Юбилейную. Они утверждают, что ребята оставили коробку и убежали. Через несколько минут и раздался взрыв.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников и выясняют, что было в коробке.
Ранее Лайф писал, что в Зеленограде двое подростков устроили взрыв в подъезде жилого дома. Юные злоумышленники повредили петардой почтовые ящики в подъезде и перепугали жильцов.