В подмосковной Балашихе подростки устроили взрыв на детской площадке. Как стало известно Лайфу, очевидцы, которые испугались громкого хлопка, вызвали полицейских на улицу Юбилейную. Они утверждают, что ребята оставили коробку и убежали. Через несколько минут и раздался взрыв.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников и выясняют, что было в коробке.