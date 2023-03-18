Пятиклассник огнетушителем взорвал Вечный огонь в Подмосковье и попал на камеры

В Можайске 11-летний пятиклассник подорвал Вечный огонь при помощи огнетушителя, после чего его взяла под надзор комиссия по делам несовершеннолетних. О деталях истории узнал телеграм-канал SHOT.

Пятиклассник взорвал Вечный огонь в Можайске с помощью огнетушителя. Видео © t.me / SHOT

Пятиклассник где-то раздобыл автомобильный порошковый огнетушитель и решил проверить его в деле. Прогуливаясь по улице и думая, где бы его применить, мальчишка наткнулся на Вечный огонь. Пацан прикинул, что разъём в огне как раз подходит под размер огнетушителя, после чего швырнул внутрь аппарат и спешно удалился. Однако он не знал, что все его шалости фиксирует камера.

Спустя пару минут произошёл громкий взрыв, который чуть не довёл до инфаркта местного сторожа Дома детского творчества на улице Желябова. Женщина выбежала на улицу и увидела белый дым, который окутал мемориал. Она вызвала специалистов, которые и изъяли огнетушитель из монумента.

Посмотрев "увлекательный экшен" с участием пятиклассника, полицейские нагрянули к нему домой и выяснили, что живёт он с мамой, продавцом из местного кафе. Мальчика-пиромана поставили на учёт в ПДН. Где он взял огнетушитель — выясняется.