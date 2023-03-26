В Иркутской области пьяный 17-летний подросток застрелил пенсионера за просьбу не шуметь

В Иркутской области подросток застрелил пенсионера, который попросил молодёжь не шуметь, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 17-летний юноша, его 26-летний друг и две девушки 17 и 29 лет распивали алкоголь в машине. Недовольный 62-летний местный житель спустился на улицу с ружьём, чтобы разогнать компанию. Однако друзья расходиться не собирались, тогда мужчина решил выстрелить в автомобиль. После этого 17-летний подросток выхватил у него ружьё и прострелил пенсионеру ногу. В результате мужчина скончался на месте до приезда медиков от сильной кровопотери.

Дома у погибшего оперативники обнаружили патроны различных калибров и незарегистрированное ружьё. Всех участников конфликта допросили, а в отношении 17-летнего молодого человека возбудили уголовное дело, сейчас он задержан.