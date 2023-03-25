В Дагестане мужчина, живущий на две семьи, застрелил жену и бросил её тело у больницы

Как рассказали в ведомстве, пара часто ссорилась из-за того, что дагестанец уже два года жил на две семьи. Во время очередной перепалки, которая переросла в драку, подозреваемый выстрелил в грудь супруге. После этого он погрузил раненую женщину в автомобиль и повёз в больницу, но по пути благоверная скончалась. Приехав к приёмному покою, мужчина положил тело жены к порогу здания и уехал домой. Впрочем, полицейские быстро вышли на след злоумышленника и нагрянули к нему в гости, где, в частности, и было изъято орудие преступления — пистолет Макарова.