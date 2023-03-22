Болельщики "отпраздновали" победу "Авангарда" кровавым убийством из-за звания подкаблучника

В Омске не прощающий обиду мужчина зарезал друга из-за того, что тот назвал его подкаблучником. Подробности истории узнал SHOT.

Житель Омска убил друга за то, что тот назвал его подкаблучником. Видео © Telegram / SHOT

Смертельная ссора произошла между 30-летним Артёмом Казакевичем и 29-летним Никитой Шеркановым. Оба приятеля болели за хоккейный клуб "Авангард" и, когда их чемпионы одержали верх над "Металлургом", решили отметить событие и поехали к Артёму. В итоге посиделки затянулись, а когда его жена попросила ребят разойтись, гость начал протестовать.

Никита не хотел заканчивать вечеринку и даже назвал друга подкаблучником, что для реальных пацанов совсем непростительно. Артём начал высказывать своё недовольство, и конфликт переместился из квартиры на лестничную клетку, где всё засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах мужчины выясняли отношения на словах, однако в какой-то момент в ход пошли кулаки, а потом и холодное оружие. В итоге Никита пырнул своего друга ножом, тот смог спуститься по ступенькам, но осел уже в лестничном пролёте.

Спустя мгновение к разъярённому обиженному мужчине пришло осознание того, что он натворил. "Подкаблучник" решил исправиться и сам вызвал скорую, однако было уже поздно. Сейчас он находится в СИЗО. У убитого же остался семилетний сын.