На подростка, который "ради шутки" устроил стрельбу в школе Петербурга, завели дело

В Санкт-Петербурге против 16-летнего школьника, который "ради шутки" устроил стрельбу в школе, завели уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Северной столице.

"Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего ученика девятого класса одной из школ города по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении.

Пистолет, из которого стрелял школьник. Обложка © Пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу

В ведомстве добавили, что все потерпевшие после оказания медпомощи были отпущены домой. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. В ближайшее время суд примет решение об избрании стрелку меры пресечения.