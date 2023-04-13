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13 апреля, 13:16

На подростка, который "ради шутки" устроил стрельбу в школе Петербурга, завели дело

СК Петербурга завёл дело на подростка, устроившего стрельбу из пневмата в школе

В Санкт-Петербурге против 16-летнего школьника, который "ради шутки" устроил стрельбу в школе, завели уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Северной столице.

"Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего ученика девятого класса одной из школ города по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении.

Пистолет, из которого стрелял школьник. Обложка © Пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу

Пистолет, из которого стрелял школьник. Обложка © Пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу

В ведомстве добавили, что все потерпевшие после оказания медпомощи были отпущены домой. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. В ближайшее время суд примет решение об избрании стрелку меры пресечения.

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Как уже рассказывал Лайф, днём 13 апреля подросток пришёл в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил в четырёх детей, их госпитализировали. Свой поступок доставленный в отдел полиции школьник объяснил шуткой.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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