Ильназ Галявиев получил пожизненное за массовое убийство в казанской гимназии
11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе в мае 2021 года и убил девять человек, получил пожизненный срок. Такой вердикт вынес в четверг Верховный суд Татарстана, удовлетворив ходатайство гособвинения во главе с главным прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым.
Сам Галявиев в последнем слове попросил прощения у родных погибших и пострадавших и заверил их, что выплатит все компенсации.
"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения
Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев практически с порога учебного заведения открыл огонь по находящимся в нём людям. От его рук погибли девять человек, среди которых семь школьников и две учительницы, одна из них закрыла собой ребёнка от напавшего. В ноябре 2022 года началось рассмотрение дела, Галявиев полностью признал вину.