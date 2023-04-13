Ильназ Галявиев получил пожизненное за массовое убийство в казанской гимназии

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе в мае 2021 года и убил девять человек, получил пожизненный срок. Такой вердикт вынес в четверг Верховный суд Татарстана, удовлетворив ходатайство гособвинения во главе с главным прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым.

Сам Галявиев в последнем слове попросил прощения у родных погибших и пострадавших и заверил их, что выплатит все компенсации.