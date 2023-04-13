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13 апреля, 07:15

Ильназ Галявиев получил пожизненное за массовое убийство в казанской гимназии

<p>11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Фото © ТАСС / Егор Алеев </p>

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе в мае 2021 года и убил девять человек, получил пожизненный срок. Такой вердикт вынес в четверг Верховный суд Татарстана, удовлетворив ходатайство гособвинения во главе с главным прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым.

Сам Галявиев в последнем слове попросил прощения у родных погибших и пострадавших и заверил их, что выплатит все компенсации.

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения

Напомним, трагедия в казанской гимназии № 175 произошла утром 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев практически с порога учебного заведения открыл огонь по находящимся в нём людям. От его рук погибли девять человек, среди которых семь школьников и две учительницы, одна из них закрыла собой ребёнка от напавшего. В ноябре 2022 года началось рассмотрение дела, Галявиев полностью признал вину.

Марина Калегина
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