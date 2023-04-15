Физрук после жалобы уборщицы избил "натоптавшего" ученика в школе под Красноярском

В селе Дзержинское Красноярского края учитель физкультуры избил ученика из-за того, что тот отказался выполнить просьбу уборщицы не топтать вымытый пол. Заявление в дежурную часть поступило от сестры 14-летнего школьника, сообщает региональное ГУ МВД.

Учитель физкультуры избил ученика в школе в Красноярском крае. Видео © VK / "ЧП Красноярск"

"Полицейскими установлено, что в одной из школ села Дзержинское между школьником и учителем физкультуры произошёл конфликт на фоне того, что мальчик отказывался реагировать на просьбу уборщицы, которая мыла полы и просила выйти из помещения, чтобы протереть ботинки", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Учителю грозит до трёх лет лишения свободы. В СУ СКР по региону тем временем сообщили, что начали проверку.

Видео инцидента появилось в группе "ЧП Красноярск" в VK. Там же сообщалось, что учитель избил ученика якобы из-за того, что тот на перемене купил бургер в магазине и принёс в столовую.