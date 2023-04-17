Байден призвал Конгресс США ужесточить закон об обороте оружия

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить правила оборота оружия после новых случаев стрельбы на улицах американских городов. Его заявление приводится на сайте Белого дома.

Глава страны заявил, что вместе с женой молится за семьи четырёх американцев, погибших 15 апреля на подростковой вечеринке в Дейдвилле, штат Алабама, и ещё двух человек, застреленных в общественном парке Луисвилла, штат Кентукки.

"Оружие — это главный убийца детей в Америке, и цифры только растут, не снижаются", — сказал Байден.

Президент повторил, что готов работать с представителями всех сил в Конгрессе над "федеральным законодательством, которое бы спасало жизни". Байден призвал без промедления отменить иммунитет производителей вооружений, чтобы они не уходили от ответственности, запретить штурмовое оружие и магазины повышенной ёмкости.