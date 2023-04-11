В Вашингтоне открыли стрельбу по людям

В Вашингтоне один человек погиб, несколько были ранены в результате стрельбы, открытой по людям. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на полицию.

По её данным, по меньшей мере двое были отправлены в больницу в критическом состоянии. Точное количество пострадавших не приводится, как и детали произошедшего.