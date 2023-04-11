В Вашингтоне открыли стрельбу по людям
В Вашингтоне один человек погиб, несколько были ранены в результате стрельбы, открытой по людям. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на полицию.
По её данным, по меньшей мере двое были отправлены в больницу в критическом состоянии. Точное количество пострадавших не приводится, как и детали произошедшего.
Лайф рассказывал, что ранее как минимум пять человек погибло, шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Луисвилл (штат Кентукки).
Обложка ©
ТАСС \ AP \ Manuel Balce Ceneta