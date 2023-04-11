ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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11 апреля, 19:21

В Вашингтоне открыли стрельбу по людям

В Вашингтоне один человек погиб, несколько были ранены в результате стрельбы, открытой по людям. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на полицию.

По её данным, по меньшей мере двое были отправлены в больницу в критическом состоянии. Точное количество пострадавших не приводится, как и детали произошедшего.

При стрельбе в баре в Оклахоме погибло три человека

При стрельбе в баре в Оклахоме погибло три человека

Лайф рассказывал, что ранее как минимум пять человек погибло, шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Луисвилл (штат Кентукки).

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ТАСС \ AP \ Manuel Balce Ceneta

Андрей Григорьев
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