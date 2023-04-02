Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 07:24

При стрельбе в баре в Оклахоме погибло три человека

В баре в городе Оклахома-Сити на юге центральной части США произошла стрельба. В результате погибло минимум три человека, ещё несколько получили ранения, сообщает американский телеканал NBC.

"В результате стрельбы в баре в Оклахоме-Сити в субботу вечером погибло не менее трёх человек… Ещё трое были ранены", — отмечает канал, ссылаясь на данные местной полиции.

Стражи порядка уточнили, что один пострадавший находится в критическом состоянии. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Появилось видео нападения женщины-трансгендера на приходскую школу в американском Нашвилле

Появилось видео нападения женщины-трансгендера на приходскую школу в американском Нашвилле

А ранее в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу по людям возле продуктового магазина Trader Joe's. В результате ЧП один человек погиб, трое получили серьёзные ранения.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров