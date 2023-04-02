При стрельбе в баре в Оклахоме погибло три человека

В баре в городе Оклахома-Сити на юге центральной части США произошла стрельба. В результате погибло минимум три человека, ещё несколько получили ранения, сообщает американский телеканал NBC.

"В результате стрельбы в баре в Оклахоме-Сити в субботу вечером погибло не менее трёх человек… Ещё трое были ранены", — отмечает канал, ссылаясь на данные местной полиции.

Стражи порядка уточнили, что один пострадавший находится в критическом состоянии. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.