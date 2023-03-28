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28 марта, 06:50

Появилось видео нападения женщины-трансгендера на приходскую школу в американском Нашвилле

Камеры видеонаблюдения засняли женщину-трансгендера, которая открыла стрельбу в школе в американском Нашвилле. Запись опубликовала полиция города.

Женщина-трансгендер Одри Хейл открыла стрельбу в приходской школе в Нашвилле. Видео © Полиция Нашвилла

На кадрах видно, как 28-летняя Одри Хейл ходит по коридорам школы с оружием и стреляет по людям. Её жертвами стали шесть человек: трое девятилетних детей и трое учителей.

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Как сообщал Лайф, накануне Хейл открыла огонь в приходской школе в Нашвилле (штат Теннесси), где ранее училась. Её ликвидировали полицейские, прибывшие на место через 14 минут после начала стрельбы. Местные СМИ сообщили, что женщина заранее спланировала преступление и приобрела две штурмовые винтовки и пистолет. Следствие считает, что мотив преступницы связан со сменой её гендерной идентичности.

Обложка ©

Полиция Нашвилла

Никита Никонов
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