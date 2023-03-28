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28 марта, 01:34

"Я пришёл сюда за мороженым": Байден начал с шутки речь про убийство детей

Байден начал речь про убийство трёх детей в Нашвилле шуткой про мороженое

Собираясь выступать перед американской аудиторией по поводу стрельбы в приходской школе Нашвилла, президент США Джо Байден вдруг начал шутить про мороженое. Об этом сообщает CBS News.

"Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришёл сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — заявил Байден под смех аудитории.

Пошутив о мороженом, американский президент перешёл к комментариям по поводу стрельбы в приходской школе Нашвилла. Он отметил, что сведения о произошедшем и его причинах ещё уточняются. Американский лидер поблагодарил правоохранительные органы за оперативное реагирование и выразил соболезнования родственникам и близким пострадавших. После этого Байден сказал, что надо остановить насилие, и призвал Конгресс к продвижению законопроекта о запрете оружия.

Массовой убийцей из Нашвилла оказалась женщина-трансгендер

Массовой убийцей из Нашвилла оказалась женщина-трансгендер

Ранее Лайф писал, что стрельбу в церковной школе в США открыла 28-летняя девушка. Смертельные ранения получили три ученика и три сотрудника школы. Полиция ликвидировала убийцу.

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова
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