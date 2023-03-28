"Я пришёл сюда за мороженым": Байден начал с шутки речь про убийство детей

Собираясь выступать перед американской аудиторией по поводу стрельбы в приходской школе Нашвилла, президент США Джо Байден вдруг начал шутить про мороженое. Об этом сообщает CBS News.

"Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришёл сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — заявил Байден под смех аудитории.

Пошутив о мороженом, американский президент перешёл к комментариям по поводу стрельбы в приходской школе Нашвилла. Он отметил, что сведения о произошедшем и его причинах ещё уточняются. Американский лидер поблагодарил правоохранительные органы за оперативное реагирование и выразил соболезнования родственникам и близким пострадавших. После этого Байден сказал, что надо остановить насилие, и призвал Конгресс к продвижению законопроекта о запрете оружия.