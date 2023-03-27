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27 марта, 18:23

Стрельбу в церковной школе в США открыла девушка, число погибших выросло до семи

Число погибших при стрельбе в церковной школе в Нэшвилле достигло семи

Стрельбу в церковной школе в американском Нэшвилле, штат Теннесси, открыла девушка, сообщает местный департамент полиции в "Твиттере". При этом по данным The Tennessee Holler с собой у неё были как минимум две штурмовые винтовки и пистолет.

По последним данным, в результате инцидента число погибших увеличилось до семи человек, включая саму девушку-стрелка, которая была ликвидирована полицейскими. Смертельные ранения получили три ученика и три сотрудника школы. Мотивы стрелявшей неизвестны, силовики призвали граждан избегать места трагедии.

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Ранее Лайф писал, что в США неизвестный открыл стрельбу в кампусе Университета Мичигана. Звуки выстрелов были слышны в студенческом городке. В результате инцидента три человека погибли. Также, по предварительным данным местной полиции, ещё пятеро получили ранения разной степени тяжести.

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Twitter / crimewithbobby

Наталья Исакова
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