Стрельбу в церковной школе в США открыла девушка, число погибших выросло до семи

Стрельбу в церковной школе в американском Нэшвилле, штат Теннесси, открыла девушка, сообщает местный департамент полиции в "Твиттере". При этом по данным The Tennessee Holler с собой у неё были как минимум две штурмовые винтовки и пистолет.

По последним данным, в результате инцидента число погибших увеличилось до семи человек, включая саму девушку-стрелка, которая была ликвидирована полицейскими. Смертельные ранения получили три ученика и три сотрудника школы. Мотивы стрелявшей неизвестны, силовики призвали граждан избегать места трагедии.