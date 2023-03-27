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27 марта, 16:32

В школе в американском Нашвилле произошла стрельба, четыре человека погибли

<p>Полиция находится рядом со школой в американском Нашвилле, где произошла стрельба. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MNPDNashville" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Metro Nashville PD</a></p>

Полиция находится рядом со школой в американском Нашвилле, где произошла стрельба. Обложка © Twitter / Metro Nashville PD

В американском Нашвилле в штате Теннесси произошла стрельба в частной христианской школе, в результате случившегося четыре человека погибли. Об этом сообщают журналисты WKRN News.

Экстренные службы направляются к месту стрельбы в школе в американском Нашвилле. Видео © Twitter / Insider Corner / Telegram / Police frequency

"Правоохранители сообщают нам, что по меньшей мере четыре человека, в том числе стрелок, мертвы в Covenant School", — отмечают представители СМИ.

На видео, которые появились в соцсетях, слышно, как к месту инцидента направляются экстренные службы. Пострадавших госпитализируют. Reuters отмечает, что официальные лица уже отреагировали на стрельбу и подтвердили, что есть жертвы.

В Кузбассе 15-летний ученик открыл стрельбу в школе

В Кузбассе 15-летний ученик открыл стрельбу в школе

Ранее Лайф писал, что неизвестные устроили драку со стрельбой в центре Махачкалы, один человек ранен. Лайф публиковал момент перестрелки.

Никита Осипов
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