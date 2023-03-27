В школе в американском Нашвилле произошла стрельба, четыре человека погибли

В американском Нашвилле в штате Теннесси произошла стрельба в частной христианской школе, в результате случившегося четыре человека погибли. Об этом сообщают журналисты WKRN News.

Экстренные службы направляются к месту стрельбы в школе в американском Нашвилле. Видео © Twitter / Insider Corner / Telegram / Police frequency

"Правоохранители сообщают нам, что по меньшей мере четыре человека, в том числе стрелок, мертвы в Covenant School", — отмечают представители СМИ.

На видео, которые появились в соцсетях, слышно, как к месту инцидента направляются экстренные службы. Пострадавших госпитализируют. Reuters отмечает, что официальные лица уже отреагировали на стрельбу и подтвердили, что есть жертвы.