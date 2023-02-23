Во Флориде парень совершил три нападения за день, убив ребёнка, девушку и журналиста

В США девятилетний ребёнок, девушка и журналист погибли в результате трёх последовательных вооружённых нападений, которые совершил один и тот же человек. Трагедия развернулась на одной из улиц в городе Орландо, штат Флорида, сообщил шериф округа Оранж Джон Мина.

"Двое людей получили огнестрельные ранения в транспортном средстве или около него. Это репортёр News 13 и фотограф. Они были на месте, освещая утреннее убийство. В женщину и девятилетнюю девочку стреляли внутри дома. К сожалению, один из сотрудников News 13 ушёл из жизни", — рассказал он на брифинге.

Как уточнил шериф, маленькая девочка также скончалась от полученных ранений, а её мать и второй журналист остаются в больнице в критическом состоянии. Репортёры работали вблизи места, где ранее утром была убита 20-летняя девушка. Нападение на мать и ребёнка произошло в находившемся рядом доме приблизительно в то же время, что и атака на представителей СМИ. Полиция уже задержала подозреваемого. Преступником оказался 19-летний молодой человек.