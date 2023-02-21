Президент NFC по грепплингу и ММА убит в ходе разборок в Дербенте

36-летнего президента лиги NFC по грепплингу и ММА Видади Марданова застрелили в Дербенте. Как сообщили Лайфу в Следственном комитете, всё произошло сегодня утром возле его дома во время массовой драки. Один из участников несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю, но пуля рикошетом попала в президента лиги NFC. Он скончался на месте.

В Дербенте убит тренер по грепплингу Видади Марданов. Обложка © t.me / Спросите у Расула

"По версии следствия, в ходе массовой драки между жителями Махачкалы и Дербента один из участников конфликта несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю. В результате рикошета пуля попала в потерпевшего, 36-летнего жителя города Дербента", — проинформировали в Следственном комитете.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Предварительно, между подозреваемым и Мардановым произошёл конфликт в социальных сетях, после которого они и решили выяснить отношения.

Грепплинг — разновидность единоборств. В переводе с английского означает "хватать". В основном включает в себя броски и бросковую технику, как в классических единоборствах (самбо, дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбе).