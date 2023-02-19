В Самарской области 82-летний пенсионер убил жену, искромсав её ножом

В Самарской области 82-летнего пенсионера задержали по подозрению в расправе над супругой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Как рассказали в ведомстве, 19 февраля в одной из квартир жилого дома на улице Советской было найдено тело 75-летней женщины. Она умерла от множественных ножевых ранений. Правоохранители установили, что к убийству пенсионерки, вероятно, причастен её муж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". С мужчиной сейчас работают следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.