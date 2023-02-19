В Самарской области 82-летний пенсионер убил жену, искромсав её ножом
В Самарской области 82-летнего пенсионера задержали по подозрению в жестоком убийстве жены
В Самарской области 82-летнего пенсионера задержали по подозрению в расправе над супругой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Как рассказали в ведомстве, 19 февраля в одной из квартир жилого дома на улице Советской было найдено тело 75-летней женщины. Она умерла от множественных ножевых ранений. Правоохранители установили, что к убийству пенсионерки, вероятно, причастен её муж.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". С мужчиной сейчас работают следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее Лайф писал, что житель Хабаровского края убил 61-летнего пенсионера, приревновав его к подруге. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанёс знакомому не менее 15 ударов тупым твёрдым предметом по голове и телу, а после не менее трёх раз ударил ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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