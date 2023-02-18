Житель Хабаровского края убил пенсионера из ревности к подруге

Житель села Новый Ургал Хабаровского края убил 61-летнего пенсионера, приревновав его к их общей подруге. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Как рассказали в ведомстве, 14 октября 2022 года в одной из квартир в посёлке Новый Ургал во время пьяного застолья между 55-летним мужчиной и его 61-летним товарищем вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе ссоры обвиняемый нанёс знакомому не менее 15 ударов тупым твёрдым предметом по голове и телу, а после не менее трёх раз ударил ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении СК.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему светит до 15 лет лишения свободы. При этом ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение насильственных преступлений, но осуждён так и не был.