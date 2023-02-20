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19 февраля, 21:22

В Тюмени бывший муж расправился с тёщей и новым сожителем многодетной матери

В Тюмени в квартире одного из домов по улице Тульской обнаружены тела пенсионерки с колото-резаными ножевыми ранениями и мужчины 1987 года рождения. Как рассказали Лайфу в правоохранительных органах, вечером 19 февраля к соседям постучалась женщина, проживающая в этой квартире, она была вся в крови и просила помощи.

Её увезли на скорой в больницу. В этой квартире она проживала с детьми — тремя девочками и двумя мальчиками, сожителем и пожилой матерью. Последние были зверски убиты, именно их тела обнаружили позднее в доме. В расправе подозревается бывший муж пострадавшей — Руслан Г. 1984 года рождения. Он состоит под административным надзором до 12 декабря 2030 года.

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Ранее Лайф писал, что квартирант избил и зарезал хозяина жилья под Хабаровском. 55-летний житель посёлка Новый Ургал совершил преступление на почве ревности.

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Freepik

Арина Родионова
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