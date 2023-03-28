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28 марта, 00:39

Массовой убийцей из Нашвилла оказалась женщина-трансгендер

Шеф полиции Дрейк: Стрельбу в приходской школе Нашвилла открыла женщина-трансгендер

<p>Одри Хейл. Фото © <a href="https://nypost.com/2023/03/27/nashville-school-shooter-idd-as-audrey-hale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NY Post</a></p>

Одри Хейл. Фото © NY Post

Устроившей стрельбу в приходской школе в американском Нашвилле оказалась женщина-трансгендер. Причём она давно готовила это нападение. Об этом рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк. По его словам, следствие отрабатывает версию, что на содеянное 28-летнюю Одри Хейл могла толкнуть тема гендерной идентичности.

"Она идентифицирует себя как трансгендер", — пояснил Дрейк на пресс-конференции.

У Хейл не было криминального прошлого. Предполагается, что когда-то она была ученицей этой школы.

В США неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета

В США неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета

Ранее сообщалось, что стрельбу в церковной школе открыла девушка. С собой у неё были как минимум две штурмовые винтовки и пистолет. Хейл застрелила трёх детей и столько же взрослых, а затем была ликвидирована полицией.

Анатолий Симоненко
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