Массовой убийцей из Нашвилла оказалась женщина-трансгендер
Шеф полиции Дрейк: Стрельбу в приходской школе Нашвилла открыла женщина-трансгендер
Одри Хейл. Фото © NY Post
Устроившей стрельбу в приходской школе в американском Нашвилле оказалась женщина-трансгендер. Причём она давно готовила это нападение. Об этом рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк. По его словам, следствие отрабатывает версию, что на содеянное 28-летнюю Одри Хейл могла толкнуть тема гендерной идентичности.
"Она идентифицирует себя как трансгендер", — пояснил Дрейк на пресс-конференции.
У Хейл не было криминального прошлого. Предполагается, что когда-то она была ученицей этой школы.
Ранее сообщалось, что стрельбу в церковной школе открыла девушка. С собой у неё были как минимум две штурмовые винтовки и пистолет. Хейл застрелила трёх детей и столько же взрослых, а затем была ликвидирована полицией.