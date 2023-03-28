Массовой убийцей из Нашвилла оказалась женщина-трансгендер

Устроившей стрельбу в приходской школе в американском Нашвилле оказалась женщина-трансгендер. Причём она давно готовила это нападение. Об этом рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк. По его словам, следствие отрабатывает версию, что на содеянное 28-летнюю Одри Хейл могла толкнуть тема гендерной идентичности.

"Она идентифицирует себя как трансгендер", — пояснил Дрейк на пресс-конференции.

У Хейл не было криминального прошлого. Предполагается, что когда-то она была ученицей этой школы.