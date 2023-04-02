В Лос-Анджелесе неизвестный устроил стрельбу по людям у магазина

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестный открыл стрельбу по людям возле продуктового магазина Trader Joe’s. В результате стрельбы один человек погиб, трое получили серьёзные ранения, сообщает NBC.

По данным телеканала, сообщение о стрельбе поступило в полицию в 15:45 (01:45 мск). Был убит на месте 45-летний мужчина. В больницу с ранениями доставлены другой мужчина в таком же возрасте и две 35-летние женщины, причём одна из них в критическом состоянии.