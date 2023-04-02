Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 02:57

В Лос-Анджелесе неизвестный устроил стрельбу по людям у магазина

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестный открыл стрельбу по людям возле продуктового магазина Trader Joe’s. В результате стрельбы один человек погиб, трое получили серьёзные ранения, сообщает NBC.

По данным телеканала, сообщение о стрельбе поступило в полицию в 15:45 (01:45 мск). Был убит на месте 45-летний мужчина. В больницу с ранениями доставлены другой мужчина в таком же возрасте и две 35-летние женщины, причём одна из них в критическом состоянии.

"Я пришёл сюда за мороженым": Байден начал с шутки речь про убийство детей

"Я пришёл сюда за мороженым": Байден начал с шутки речь про убийство детей

Напомним, ранее 28-летняя женщина-трансгендер открыла стрельбу в церковной школе в США. Смертельные ранения получили три ученика и три сотрудника школы. Полиция ликвидировала убийцу.

Обложка ©

US Department of State

Андрей Григорьев
  • Новости
  • США
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров