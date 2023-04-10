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10 апреля, 15:12

Пять человек убиты и шесть ранены в результате стрельбы в США

Как минимум пять человек погибло, шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Луисвилл (штат Кентукки, США). Об этом сообщает CBS.

В США неизвестный открыл стрельбу на улице. Видео © Twitter / krassenstein

"Мы подтверждаем сообщения о нападающем в районе Ист-Мэйн", уточнила местная полиция в "Твиттере".

Трагедия произошла около 8:30 по местному времени (15:30 мск). Очевидцы публикуют кадры, на которых отчётливо слышны звуки выстрелов и полицейские сирены. Улица оцеплена. Сейчас стрелок мёртв. Причины его поступка устанавливаются. Состояние пострадавших не уточняется, среди них есть сотрудник полиции.

При стрельбе в баре в Оклахоме погибло три человека

При стрельбе в баре в Оклахоме погибло три человека

Ранее в американском штате Колорадо правоохранители арестовали женщину-трансгендера, которая собиралась устроить стрельбу в одной из местных школ.

Обложка ©

Twitter / krassenstein

Татьяна Миссуми
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