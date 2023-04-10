Пять человек убиты и шесть ранены в результате стрельбы в США

Как минимум пять человек погибло, шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Луисвилл (штат Кентукки, США). Об этом сообщает CBS.

В США неизвестный открыл стрельбу на улице. Видео © Twitter / krassenstein

"Мы подтверждаем сообщения о нападающем в районе Ист-Мэйн", — уточнила местная полиция в "Твиттере".

Трагедия произошла около 8:30 по местному времени (15:30 мск). Очевидцы публикуют кадры, на которых отчётливо слышны звуки выстрелов и полицейские сирены. Улица оцеплена. Сейчас стрелок мёртв. Причины его поступка устанавливаются. Состояние пострадавших не уточняется, среди них есть сотрудник полиции.