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7 апреля, 05:01

В США арестовали женщину-трансгендера, готовившую стрельбу в школе

<p>19-летний Уильям Уитворт, считающий себя женщиной и планировавший устроить стрельбу в школе в Колорадо-Спрингс. Обложка © <a href="https://www.da18.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Da18.org</a></p>

19-летний Уильям Уитворт, считающий себя женщиной и планировавший устроить стрельбу в школе в Колорадо-Спрингс. Обложка © Da18.org

В американском штате Колорадо правоохранители арестовали женщину-трансгендера, которая собиралась устроить стрельбу в одной из местных школ.

Как пишет издание Gazette, цитируя слова шерифа округа Элберт, 19-летний Уильям Уитворт считает себя женщиной по имени Лили. Он был арестован, так как полиция подозревала его в желании открыть стрельбу в одной из местных школ. Как выяснилось, полицию вызвала сестра подозреваемого. В доме Уитворта были обнаружены инструкции по созданию самодельной взрывчатки, а также огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера.

Также там был нарисованный от руки план школы в Колорадо-Спрингс — в ней Уитворт раньше учился. По данным следствия, подозреваемый находился на трети пути к тому, чтобы совершить преступление. Примечательно, что конкретной причины совершить этот поступок Уитворт назвать не смог.

Массовой убийцей из Нашвилла оказалась женщина-трансгендер

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Ранее в американском Нашвилле, штат Теннесси, девушка открыла огонь в церковной школе. При ней были минимум две штурмовые винтовки и пистолет.

Анатолий Симоненко
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