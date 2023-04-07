В США арестовали женщину-трансгендера, готовившую стрельбу в школе

В американском штате Колорадо правоохранители арестовали женщину-трансгендера, которая собиралась устроить стрельбу в одной из местных школ.

Как пишет издание Gazette, цитируя слова шерифа округа Элберт, 19-летний Уильям Уитворт считает себя женщиной по имени Лили. Он был арестован, так как полиция подозревала его в желании открыть стрельбу в одной из местных школ. Как выяснилось, полицию вызвала сестра подозреваемого. В доме Уитворта были обнаружены инструкции по созданию самодельной взрывчатки, а также огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера.

Также там был нарисованный от руки план школы в Колорадо-Спрингс — в ней Уитворт раньше учился. По данным следствия, подозреваемый находился на трети пути к тому, чтобы совершить преступление. Примечательно, что конкретной причины совершить этот поступок Уитворт назвать не смог.