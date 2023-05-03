В США бывший военный открыл стрельбу в больнице, убив человека
В результате стрельбы в больнице Атланты погиб один человек, четверо пострадали
Подозреваемый в стрельбе в больнице Атланты. Обложка © Twitter / Atlanta Police Department
В американском городе Атланта в результате стрельбы в больнице один человек погиб, ещё четверо ранены. Такие данные сообщает телеканал CNN.
Огонь по посетителям Northside Hospital Medical открыл мужчина, который пришёл на приём к врачу в сопровождении матери. В какой-то момент он "разволновался и начал стрелять из пистолета", а затем скрылся. Мать подозреваемого не пострадала и сейчас активно сотрудничает со следствием.
Четверо раненых были доставлены в травматологический центр города. Трое из них находятся в критическом состоянии.
Как выяснилось, предполагаемый стрелок имеет военное прошлое. Его изображение с камер видеонаблюдения обнародовал Департамент полиции Атланты с целью предупредить горожан о возможной опасности.
Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить правила оборота оружия после новых случаев стрельбы на улицах американских городов. По его словам, "оружие — это главный убийца детей в Америке". Заявление он сделал после того, как 10 апреля стрельба в американском Луисвилле, штат Кентукки, стрельба унесла жизни пяти человек, ещё шесть получили ранения. Нападавший был ликвидирован.