В США бывший военный открыл стрельбу в больнице, убив человека

В американском городе Атланта в результате стрельбы в больнице один человек погиб, ещё четверо ранены. Такие данные сообщает телеканал CNN.

Огонь по посетителям Northside Hospital Medical открыл мужчина, который пришёл на приём к врачу в сопровождении матери. В какой-то момент он "разволновался и начал стрелять из пистолета", а затем скрылся. Мать подозреваемого не пострадала и сейчас активно сотрудничает со следствием.

Четверо раненых были доставлены в травматологический центр города. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Как выяснилось, предполагаемый стрелок имеет военное прошлое. Его изображение с камер видеонаблюдения обнародовал Департамент полиции Атланты с целью предупредить горожан о возможной опасности.