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9 июня, 06:10

Опубликовано видео "огненного" ДТП с "газелью" на МКАД

Дептранс: В Москве на 85-м километре МКАД перевернулась и загорелась "газель"

Утром 9 июня в Москве на внешней стороне 85-го километра МКАД перевернулась и загорелась "газель", сообщили в Дептрансе столицы. Автомобиль вылетел на обочину, врезался в бетонное ограждение, перевернулся и через несколько секунд вспыхнул.

Кадры ДТП с "газелью" на МКАД. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Обстоятельства инцидента уточняются.

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Telegram / Дептранс. Оперативно

Матвей Константинов
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