Опубликовано видео "огненного" ДТП с "газелью" на МКАД
Дептранс: В Москве на 85-м километре МКАД перевернулась и загорелась "газель"
Утром 9 июня в Москве на внешней стороне 85-го километра МКАД перевернулась и загорелась "газель", сообщили в Дептрансе столицы. Автомобиль вылетел на обочину, врезался в бетонное ограждение, перевернулся и через несколько секунд вспыхнул.
Кадры ДТП с "газелью" на МКАД. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее Лайф писал о смертельном ДТП в Якутии, где столкнулись "хонда" и КамАЗ. Один человек погиб, ещё шесть пострадали. По предварительным данным, водитель японской легковушки занимался нелегальным извозом.
Telegram / Дептранс. Оперативно