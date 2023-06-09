Опубликовано видео "огненного" ДТП с "газелью" на МКАД

Утром 9 июня в Москве на внешней стороне 85-го километра МКАД перевернулась и загорелась "газель", сообщили в Дептрансе столицы. Автомобиль вылетел на обочину, врезался в бетонное ограждение, перевернулся и через несколько секунд вспыхнул.