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5 июня, 11:14

"Взбесившаяся" иномарка врезалась в жилой дом в Уфе

Renault Duster врезался в жилой дом в Уфе, пострадали три пассажирки и водитель

В Уфе иномарка Renault Duster на полном ходу врезалась в жилой дом по улице 8 Марта. Как сообщают источники Лайфа, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль наехал на бордюр, а затем влетел прямо в трёхэтажку. Момент аварии попал на видео. Водитель и три пассажирки — девушки 19, 20 и 24 лет — получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

"Взбесившаяся" иномарка врезалась в жилой дом в Уфе . Видео © LIFE

На кадрах с места аварии видно, что у автомобиля от удара выбило стёкла и буквально оторвало крышу. В пресс-службе городской Госавтоинспекции и Управления гражданской защиты столицы Башкирии рассказали, что для извлечения одной из пассажирок покорёженной машины спасателям потребовалось использовать гидравлический инструмент.

Под Челябинском фура откинула трактор, как кеглю, после удара

Под Челябинском фура откинула трактор, как кеглю, после удара

Ранее Лайф рассказывал, как в дагестанском селе Султан-Янги-Юрт погибла шестилетняя девочка после того, как автомобиль врезался в частный дом и на ребёнка обрушилась бетонная стена.

Алексей Берковиц
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