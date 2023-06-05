В Уфе иномарка Renault Duster на полном ходу врезалась в жилой дом по улице 8 Марта. Как сообщают источники Лайфа, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль наехал на бордюр, а затем влетел прямо в трёхэтажку. Момент аварии попал на видео. Водитель и три пассажирки — девушки 19, 20 и 24 лет — получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

"Взбесившаяся" иномарка врезалась в жилой дом в Уфе . Видео © LIFE

На кадрах с места аварии видно, что у автомобиля от удара выбило стёкла и буквально оторвало крышу. В пресс-службе городской Госавтоинспекции и Управления гражданской защиты столицы Башкирии рассказали, что для извлечения одной из пассажирок покорёженной машины спасателям потребовалось использовать гидравлический инструмент.