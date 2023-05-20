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20 мая, 10:14

Под Челябинском фура откинула трактор, как кеглю, после удара

Трактор перевернулся после столкновения с фурой в Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области фура врезалась в трактор. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

  • Последствия ДТП в Челябинской области. Фото © Ura.ru
    Последствия ДТП в Челябинской области. Фото © Ura.ru
  • Последствия ДТП в Челябинской области. Фото © Ura.ru
    Последствия ДТП в Челябинской области. Фото © Ura.ru

Последствия ДТП в Челябинской области. Фото © Ura.ru

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"Водитель 1974 года рождения за рулём Mercedes-Benz с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно двигающимся трактором "Беларус", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария случилась на 38-м километре трассы "Подъезд к Екатеринбургу". В результате ДТП водитель трактора пострадал, врачи оказали ему помощь. На снимках с места аварии видно, что трактор после удара пролетел пару десятков метров.

В Приморье четыре человека стали жертвами страшного ДТП с участием двух легковушек

В Приморье четыре человека стали жертвами страшного ДТП с участием двух легковушек

Ранее в Москве водитель грузового автомобиля не смог проехать под мостом у Белорусского вокзала и лишился части кузова.

Обложка ©

Ura.ru

Светлана Оперук
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