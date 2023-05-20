Под Челябинском фура откинула трактор, как кеглю, после удара
Трактор перевернулся после столкновения с фурой в Челябинской области
В Сосновском районе Челябинской области фура врезалась в трактор. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
"Водитель 1974 года рождения за рулём Mercedes-Benz с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно двигающимся трактором "Беларус", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что авария случилась на 38-м километре трассы "Подъезд к Екатеринбургу". В результате ДТП водитель трактора пострадал, врачи оказали ему помощь. На снимках с места аварии видно, что трактор после удара пролетел пару десятков метров.
Ранее в Москве водитель грузового автомобиля не смог проехать под мостом у Белорусского вокзала и лишился части кузова.