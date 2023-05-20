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20 мая, 05:39

В Приморье четыре человека стали жертвами страшного ДТП с участием двух легковушек

Четыре человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Приморском крае

В Приморском крае четыре человека стали жертвами ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Последствия ДТП, в котором погибло четыре человека. Видео © УМВД России по Приморскому краю

Авария произошла утром 20 мая на мокрой дороге в районе села Новоникольск под Уссурийском. По предварительным данным, 27-летний водитель KИА выехал на встречную полосу и врезался в "тойоту", которая двигалась в сторону села Степного.

"Водитель KIA и два пассажира погибли на месте. 55-летний водитель автомашины Toyota Camri также получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

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УМВД России по Приморскому краю

Светлана Оперук
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