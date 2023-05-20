В Колпино школьник перебегал дорогу на красный и оказался под колёсами автомобиля
В Колпино автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе, он в реанимации
В Колпино автомобиль на пешеходном переходе сбил школьника, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как пишет 78.ru со ссылкой на подписчиков группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", ребёнок в этот момент был в на экскурсии с классом.
Место происшествия в Колпино, где водитель сбил школьника. Видео © t.me / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Известно, что ребёнок пересекал улицу на красный сигнал светофора. Сейчас он находится в реанимации под общим наркозом: у него зафиксировано сотрясение мозга и множественные раны.
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t.me / ДТП и ЧП Санкт-Петербург