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20 мая, 01:23

В Колпино школьник перебегал дорогу на красный и оказался под колёсами автомобиля

В Колпино автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе, он в реанимации

В Колпино автомобиль на пешеходном переходе сбил школьника, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как пишет 78.ru со ссылкой на подписчиков группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", ребёнок в этот момент был в на экскурсии с классом.

Место происшествия в Колпино, где водитель сбил школьника. Видео © t.me / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Известно, что ребёнок пересекал улицу на красный сигнал светофора. Сейчас он находится в реанимации под общим наркозом: у него зафиксировано сотрясение мозга и множественные раны.

Под Курганом 9-летняя девочка скатилась с горки прямо под колёса машины

Под Курганом 9-летняя девочка скатилась с горки прямо под колёса машины

Ранее в Свердловской области пьяный водитель сбил 11-летнего мальчика и врезался в стену дома. Всё произошло вечером 9 мая в городе Волчанске.

Обложка ©

t.me / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Анатолий Симоненко
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