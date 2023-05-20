В Колпино школьник перебегал дорогу на красный и оказался под колёсами автомобиля

В Колпино автомобиль на пешеходном переходе сбил школьника, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Как пишет 78.ru со ссылкой на подписчиков группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", ребёнок в этот момент был в на экскурсии с классом.