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18 мая, 16:08

В Москве актриса на мотоцикле въехала в "мерседес"

В Москве актриса Ксения Добромилова попала в ДТП на мотоцикле

<p>В Москве актриса Ксения Добромилова попала в ДТП на мотоцикле. Фото © SHOT</p>

В Москве актриса Ксения Добромилова попала в ДТП на мотоцикле. Фото © SHOT

В Москве актриса Ксения Добромилова, которая снималась в клипе HammAli&Navai, попала в ДТП. Она на мотоцикле въехала в "мерседес" на Пресненской набережной возле Экспоцентра. Об этом сообщает SHOT.

Актриса Ксения Добромилова. Фото © VK / dobromilova

Актриса Ксения Добромилова. Фото © VK / dobromilova

Происшествие телеграм-каналу прокомментировала сама Ксения. По словам актрисы, у неё рассечён нос, сломана рука и ушиблено бедро. Согласно её версии, женщина-водитель "мерса" разворачивалась в неположенном месте. Добромилову отправили в больницу.

Ксения снималась в клипе "Девочка-война" HammAli & Navai, также она играла в Театре Луны.

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Андрей Григорьев
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