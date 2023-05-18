В Москве актриса на мотоцикле въехала в "мерседес"

В Москве актриса Ксения Добромилова, которая снималась в клипе HammAli&Navai, попала в ДТП. Она на мотоцикле въехала в "мерседес" на Пресненской набережной возле Экспоцентра. Об этом сообщает SHOT.

Актриса Ксения Добромилова. Фото © VK / dobromilova

Происшествие телеграм-каналу прокомментировала сама Ксения. По словам актрисы, у неё рассечён нос, сломана рука и ушиблено бедро. Согласно её версии, женщина-водитель "мерса" разворачивалась в неположенном месте. Добромилову отправили в больницу.