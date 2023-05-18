В Москве актриса на мотоцикле въехала в "мерседес"
В Москве актриса Ксения Добромилова попала в ДТП на мотоцикле
В Москве актриса Ксения Добромилова попала в ДТП на мотоцикле. Фото © SHOT
В Москве актриса Ксения Добромилова, которая снималась в клипе HammAli&Navai, попала в ДТП. Она на мотоцикле въехала в "мерседес" на Пресненской набережной возле Экспоцентра. Об этом сообщает SHOT.
Актриса Ксения Добромилова. Фото © VK / dobromilova
Происшествие телеграм-каналу прокомментировала сама Ксения. По словам актрисы, у неё рассечён нос, сломана рука и ушиблено бедро. Согласно её версии, женщина-водитель "мерса" разворачивалась в неположенном месте. Добромилову отправили в больницу.
Ксения снималась в клипе "Девочка-война" HammAli & Navai, также она играла в Театре Луны.
Ранее Лайф сообщал, что в ДТП погибла известная актриса дубляжа Елена Шульман. Страшный момент наезда троллейбуса на артистку попал на видео.