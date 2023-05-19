Фура не смогла проехать под мостом у Белорусского вокзала и лишилась части кузова
В Москве водитель грузового автомобиля не смог проехать под мостом у Белорусского вокзала и лишился части кузова. Видео с места ДТП есть в распоряжении Лайфа.
Фура не сумела безболезненно преодолеть участок под мостом рядом с Белорусским вокзалом в Москве. Видео © LIFE
Авария произошла недалеко от Белорусского вокзала. По словам свидетелей, фура не смогла преодолеть мост и сорвала часть кузова. Пострадал ли водитель — неизвестно.
Ранее в центре Москвы на улице Тверской у дома номер 15 произошла авария с участием автомобиля Lamborghini Huracan. Он столкнулся с другой легковушкой.
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