В Дагестане девочку придавило стеной дома, в который врезалась машина

В дагестанском селе Султан-Янги-Юрт 3 июня погибла шестилетняя девочка после того, как автомобиль врезался в частный дом и на ребёнка обрушилась бетонная стена. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошёл примерно в 19:00. Водитель на ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в здание, от удара стена обрушилась и придавила шестилетнюю девочку, которая играла во дворе. Ребёнок скончался.

"Информация предварительная. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины ДТП. Самые искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки", — отмечается в сообщении МВД Дагестана в телеграм-канале.