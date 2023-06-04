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3 июня, 22:15

В Дагестане девочку придавило стеной дома, в который врезалась машина

В дагестанском селе Султан-Янги-Юрт 3 июня погибла шестилетняя девочка после того, как автомобиль врезался в частный дом и на ребёнка обрушилась бетонная стена. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошёл примерно в 19:00. Водитель на ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в здание, от удара стена обрушилась и придавила шестилетнюю девочку, которая играла во дворе. Ребёнок скончался.

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"Информация предварительная. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины ДТП. Самые искренние соболезнования родным и близким погибшей девочки", — отмечается в сообщении МВД Дагестана в телеграм-канале.

Ранее Лайф писал о страшном ДТП в Нижегородской области, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибло шесть человек, среди которых трое — дети. Камера видеонаблюдения засняла страшную аварию.

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Telegram / МВД Дагестана

Юлия Коновалова
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