Момент ДТП с шестью погибшими в Нижегородской области попал на видео

Момент страшной аварии в Нижегородской области, в результате которой погибли шесть человек, сняли дорожные камеры. На кадрах отчётливо видно, как Nissan уходит со своей полосы на встречную, где лоб в лоб сталкивается с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Момент смертельной аварии в Нижегородской области. Видео © VK / УГИБДД Нижегородской области "407-й на связи!"

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого погибли шесть человек, в том числе трое малолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ", — сообщили в СК РФ.

Также был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства аварии.